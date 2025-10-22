Habertürk
        Adıyaman'da Paleolitik dönemden kaya resimleri su altında görüntülendi

        Adıyaman'da Paleolitik dönemden kaya resimleri su altında görüntülendi

        Adıyaman'da Atatürk Barajı kıyısında balıkçılar tarafından tesadüfen keşfedilen ve Paleolitik döneme ait olduğu değerlendirilen kaya resimleri kayıt altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 15:53 Güncelleme: 22.10.2025 - 15:53
        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı kıyısında balıkçılar tarafından tesadüfen keşfedilen ve Paleolitik döneme ait olduğu değerlendirilen kaya resimleri, su altında görüntülendi.

        8 yıl önce kuraklık döneminde baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan kaya resimlerinin bulunduğu alan, bu yıl yeniden incelendi.

        Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, bölgede su altı kamerasıyla inceleme yaptı.

        Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, kaya resimlerinin olduğu alanda suların yükseldiğini, alanda zaman zaman inceleme yaptıklarını ifade etti.

        Burada zorlanarak kaya resimlerini tekrar inceleme fırsatı bulduklarını anlatan Alkan, "Su altında yaptığımız incelemelerde resimlerin üzerlerinde midye kabukları yerleşmiş vaziyette. Bu da görüntü almamızı zorlaştırdı ama daha sonra yapılacak çalışmalar neticesinde bu midyeler temizlenip, net görüntüler alınıp buranın bir kopyasını da müzeye koymayı düşünüyoruz" dedi.

        #kaya resimleri
        #Adıyaman
        #Paleolitik Dönem
