Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.E. idaresindeki otomobil, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı'nda, A.B. idaresindeki motosikletle çarpıştı.
AA'nın haberine göre, motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan U.T. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.