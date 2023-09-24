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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

        Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

        Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 00:20 Güncelleme: 24.09.2023 - 00:20
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        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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        Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.E. idaresindeki otomobil, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı'nda, A.B. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        AA'nın haberine göre, motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan U.T. yaralandı.

        112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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