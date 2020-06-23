Adıyaman'da otomobil ile çarpışan motosikletteki sürücü yaşamını yitirdi

A.K. yönetimindeki 01 AAV 429 plakalı otomobil ile Umut Bağcı idaresindeki 02 LE 602 plakalı motosiklet Atatürk Caddesi Çat Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Umut Bağcı ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan Bağcı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Umut Bağcı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.