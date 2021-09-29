Adıyaman'da okul servisinin çarpması sonucu ölen çocuk toprağa verildi

Eski Saray Mahallesi'nde okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken okul servisinin çarpması sonucu dün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Uğurcan Geçer'in (11) cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Biraralık Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi olan Geçer'in cenazesi, Yeni Mezarlık'ta kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, Geçer'in ailesi, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk, Biraralık Ortaokulu yöneticileri ve öğretmenleri ile vatandaşlar katıldı.

İbrahim Halil G. idaresindeki 02 S 0441 plakalı okul servis minibüsü, Eski Saray Mahallesi'nde okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Uğurcan Geçer'e çarpmış, minibüsün altında kalarak ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Sürücü gözaltına alınmıştı.