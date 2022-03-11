Öğrenci servisi devrildi! Yaralılar var



Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman- Çelikhan yolunun 15´inci kilometresinde meydana geldi. Ortaokul öğrencilerini taşıyan Süleyman Sert yönetimindeki 02 AAE 948 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan öğrencileri çıkardı. Yaralı 9 öğrenci ve sürücü Sert, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.