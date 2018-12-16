Alınan bilgiye göre, Abuzer Aslan idaresindeki arazi aracı ile Mustafa Eker idaresindeki minibüs, Adıyaman'ın Kayalık Mahallesi 3. Çevre Yolunda çarpıştı. Kazada sürücü Eker ile araç içerisinde bulunan Halil Eker yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; tedavi altına alınan yaralıların durumların iyi olduğu öğrenildi.

Trafiğe kapanan yol yaklaşık bir saat sonra, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla tekrar açıldı.