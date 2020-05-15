Adıyaman'da maskesiz sokağa çıkma yasağına büyük oranda uyuluyor

AA

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Adıyaman genelinde salgından korunmak için tüm vatandaşların herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan itibaren, evlerine dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlar ile araçlarda bulunmaları yasaklandı.

Kararın hayata geçirilmesinin ardından kentin en işlek yeri olan Gölbaşı Caddesi ile sokaklarda vatandaşların maskelerini takarak karara uydukları görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara maske dağıttı.

Öte yandan, kent merkezinde vatandaşların çoğunun zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaya özen gösterdiği, çıkanların ise maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.