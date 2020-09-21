Adıyaman'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 104 yaşındaki kadın taburcu edildi

Kovid-19 testi pozitif çıkan 104 yaşındaki Beyaz Kaplan, Gölbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Servisteki 19 günlük tedavinin ardından yapılan test sonucu negatif çıkan asırlık kadın, hastaneden taburcu edildi.

Başhekim Doktor Selim Kuşağlı, yaptığı açıklamada, 104 yaşındaki Beyaz Kaplan'ın koronavirüsü yenmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Kuşağlı, şöyle konuştu:

"Beyaz Kaplan annemizi bugün şifayla taburcu ediyoruz. Bizler yöneticisinden doktoruna, hemşiresinden sağlık memuruna, tıbbi sekreterinden temizlik personeline kadar özveriyle sizlerin sağlığı için görevimizin başındayız. Sizler de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bizlere lütfen yardımcı olun."