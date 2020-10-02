Adıyaman'da Kovid-19 artışına karşı sıkı tedbir

Salgının ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda ve valiliğin öncülüğünde ciddi çalışmaların hayata geçirildiği kentte, maske, mesafe ve hijyen kurallarındaki tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, kentteki vaka sayılarının tahammül sınırlarında olduğunu söyledi.
Günlük vaka artış sayısının son dönemde yüksek görünmesinin nedenlerinden birinin de kentteki test sayısında artış olduğunu belirten Çuhadar, "Yaklaşık ortalama 400 testten, 1400'lü testlere çıktık. Günlük test sayımız yükseldi." dedi.
Çuhadar, buna karşın alınacak önlemlerle vaka sayılarını aşağıya çekmek zorunda olduklarının altını çizerek, "Vatandaşlar devletin aldığı kurallara uyarsa vaka sayılarımız kısa süre içerisinde öngörülür ve yönetilir seviyelere tekrar düşecektir." diye konuştu.
Filyasyon ekiplerine de büyük görev düştüğünü aktaran Vali Çuhadar, şöyle devam etti:
"İlimizde görev yapan filyasyon ekip sayısı iki hafta önce 120 iken aldığımız tedbirler ile 170'e çıkardık. Ekipte görev alan personel sayısını da 337'ye yükselttik. Karantina altında olan vatandaşlarımızı denetlemekle görevli 258 ekibimiz ve 837 personelimiz var. İş yerlerini denetlemekle görevli 142 ekip, 745 personelimiz var."
- "Alınması gereken her türlü tedbiri alıyoruz"
Çuhadar, filyasyon ekiplerinin araç ihtiyacını karşılamak için de 18 araçlık yeni bir ihale yaptıklarını anlatarak, araçların bir iki gün içinde çalışmalarda yer alacağını söyledi.
Kovid-19'un yayılımını engellemek amacıyla evlerde karantina tedbirleri de uyguladıklarını anımsatan Çuhadar, "Tedbirleri almaya başladığımız ilk günden bu yana karantina altına alınan evlerimiz 4 bin 424'tür." bilgisini verdi.
Salgınla mücadele için alınması gereken her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Çuhadar, kurallara uymayan 10 bin 634 kişiye yaklaşık 11 milyon lira idari para cezası verildiğini aktardı.
Çuhadar, karantina kurallarını ihlal eden 5 vatandaşın da yurtlara yerleştirildiğini kaydetti.
Kentte Kovid-19 tanısı konulan yaşlıların da olduğuna dikkati çeken Çuhadar, "Risklerin bertaraf edilmesi için vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.
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