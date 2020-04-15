Adıyaman'da kavga eden gruba sosyal mesafe ihlalinden para cezası

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Polis Merkezi Amirliği, gelen kavga ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Yeşilyurt Mahallesi'nde iki ayrı kasten yaralama olayında kavgaya karışan toplam 10 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sosyal mesafe kuralına riayet etmedikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.