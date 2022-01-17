Sobadan sızan gazdan 4 kişi zehirlendi

Adıyaman'da bulunan Karapınar Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz ailesi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

AA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba, anne ve 2 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.