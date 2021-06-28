Adıyaman'da kadın silahla yaralandı

Adıyaman'da, eşine ait beylik tabancası ateş alan kadın, ağır yaraladı.

Siteler Mahallesi'nde yaşayan Hayriye Y, ateşli silah yaralanması iddiasıyla ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Hayriye Y'nin güvenlik korucusu olduğu bildirilen Mustafa Y'nin beylik tabancasını güvenli bir yere saklamaya çalışırken silahın kazaen ateş aldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.