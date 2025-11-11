Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı
Giriş: 11.11.2025 - 18:21 Güncelleme: 11.11.2025 - 18:21
B.U. idaresindeki otomobil, Kahta-Sincik kara yolu Cendere Köprüsü yakınlarında Y.R.S. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf: AA
