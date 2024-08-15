Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Giriş: 15.08.2024 - 23:00 Güncelleme: 15.08.2024 - 23:00
Kahta-Adıyaman kara yolu Zeytin Köyü yol ayrımında, F.Y. yönetimindeki otomobil ile A.K. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden A.K. ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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