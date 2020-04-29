Adıyaman'da iki elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Adem Selçuk T. idaresindeki elektrikli bisiklet, Eskisaray Mahallesi'nde, Gazi A'nın kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.Kazada bisiklet sürücüleri yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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