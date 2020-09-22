Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklandı.