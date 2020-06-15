Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Ferat Karaman yönetimindeki 46 P 3233 plakalı hafif ticari araç, Çevre Yolu Merinos Kavşağı'nda Muhammet Özdemir yönetimindeki 27 BMV 19 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç ters döndü.Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Melek (38),Sıla (13),Tuana (4) ve Resul Karaman (11) ile Oğuzcan Dural (23) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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