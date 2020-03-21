Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde ana su boru hattında meydana gelen arızanın giderilmesi için çalışma yapan Besni Belediyesi personeli Ali Çil ve Murat Kuyu, toprak zeminin kayması sonucu göçük altında kaldı.

112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçiler tedavi altına alındı. İşçiler daha sonra buradaki tedavilerinin ardından Adıyaman Devlet Hastanesine sevk edildi.

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, hastaneye gelerek yaralanan işçiler hakkında bilgi aldı.

AA'nın haberine göre; işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.