Adıyaman'da Fırat ve Göksu nehirlerinin birleştiği kanyona dev Türk bayrağı açıldı

AA

Kızılin köyünde yaşayan bir grup genç, Irak ve Suriye'de görev yapan askerlere destek olmak için Fırat ve Göksu nehirlerinin birleştiği alana halatlarla 96 metrekarelik dev Türk bayrağı astı.

Kanyonda dalgalanan bayrak gözleri kamaştırıyor.

Gençlerden Yusuf Çalım, gazetecilere, Irak ve Suriye'de Türk askerine destek amacıyla kanyonuna dev Türk bayrağı açtıklarını söyledi.

Terörle mücadele noktasında canla ve başla mücadele eden askerlere minnettar olduklarını dile getiren Çalım, "Fırat ve Göksu nehirlerinin buluştuğu Kızılin Kanyonu'nun ortasına astığımız 96 metrekare çapındaki bayrağımız bölgede birçok noktadan rahatlıkla görülebiliyor. Bayrağımızın ülkemizin her yerinde olduğu gibi burada da dalgalanması bizim için büyük bir gurur." diye konuştu.