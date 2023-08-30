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        Haberler Gündem Trafik Adıyaman'da feci kaza: 7 yaralı

        Adıyaman'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 4'ü ağır 7 yaralı

        Adıyaman'da, kamyonet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 19:15 Güncelleme: 30.08.2023 - 19:15
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        Adıyaman'da feci kaza: 7 yaralı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesi Siverek Karayolu Gölgeli köyü yakınında meydana kazada, Hacı Ahmet Çınar idaresindeki Adıyaman plakalı kamyonet, Ramazan Memicik'in kullandığı Kayseri plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Kazada 2 sürücü ve araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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