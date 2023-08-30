Adıyaman'da feci kaza: 7 yaralı

Adıyaman'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 4'ü ağır 7 yaralı
Adıyaman'da, kamyonet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesi Siverek Karayolu Gölgeli köyü yakınında meydana kazada, Hacı Ahmet Çınar idaresindeki Adıyaman plakalı kamyonet, Ramazan Memicik'in kullandığı Kayseri plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Kazada 2 sürücü ve araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.