Adıyaman'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

AA

Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı.Adıyaman'da vatandaşların büyük çoğunluğunun, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.Kentte normal şartlarda yaya ve araç yoğunluğunun olduğu yerler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı.Bazı vatandaşların ise ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktıkları, maske ve eldiven taktıkları gözlendi.