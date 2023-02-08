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Adıyaman'da 42 saat sonra mucize! 65 yaşındaki kişi kurtarıldı

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlerden biri olan Adıyaman'da mucize bir kurtuluş yaşandı! Enkaz altında kalan 65 yaşındaki kişi, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu 42 saat sonra kurtarıldı

Giriş: 08.02.2023 - 00:45 | Güncelleme: ABONE OL
Adıyaman'da enkazdan 42 saat sonra mucize kurtuluş!
AA

Esenler Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi (ESKAT), Adıyaman'da göçük altında kalan 65 yaşındaki kişiyi, depremden 42 saat sonra kurtardı.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'da görev yapan personel, Gölbaşı Kandırmaz mevkisindeki 3 katlı binanın enkazı altında kalan 65 yaşındaki Salih Kuşpınar'ı kurtarma çalışmalarına başladı.

AA'nın haberine göre; yaklaşık 3 saat uğraşan ekipler, depremin üzerinden geçen 42 saatin sonunda Kuşpınar'ı enkazdan sağ olarak çıkardı.

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