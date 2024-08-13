Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Adıyaman'da çalıştığı esnada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Giriş: 13.08.2024 - 19:15 Güncelleme: 13.08.2024 - 19:15
Abdurrahman Atlı (43), Karapınar Mahallesi'ndeki bir evin çatısında çalıştığı esnada elindeki boya fırçasının yüksek gerilim hattına değmesi sonucu ağır yaralandı.
İhbarla bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Atlı'nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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