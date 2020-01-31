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Adıyaman'da depremden etkilenen engelli çocuğa jandarmadan şefkat eli
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Sincik mahallesi genel plan görüntü- Jandarmanın çocuklara çikolata ikram etmesi- Çadırdan genel görüntü- Jandarma ekiplerinin çadır kurma hazırlıklarına yardım etmesi- Depremden etkilenen engelli çocuğunun battaniye ile çadıra taşınması- Anne ve babanın oğlu ile ilgilenmesi- Jandarma ekiplerinin aileyi çadırda ziyaret etmesi- Anne ve babanın oğlu ile ilgilenmesi- Baba Ramazan Çetin'in konuşması- Anne Dursun Çetin'in konuşması- Anne ve babanın oğlu ile ilgilenmesi
Adıyaman'da depremden etkilenen engelli çocuğa jandarmadan şefkat eliADIYAMAN (AA) - Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı kırsal mahallede yaşayan engelli Ercan Çetin'e jandarma ekipleri destek oldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin 50 çadır gönderdiği depremden etkilenen Sincik ilçesine bağlı İnlice, Çamdere, Çat, Yarpuzlu, Taşkale, Subaşı ve Pınarbaşı beldelerinde jandarma ekipleri de yardım dağıtımını koordine ediyor.Depremzede aileleri ziyaret ederek ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olan Sincik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnlice beldesine bağlı Çukan Mahallesi'ndeki çadırlarda, iki aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu yatağa bağımlı hale gelen 15 yaşındaki zihinsel engelli Ercan Çetin'le de yakından ilgilendi.Ekipler, battaniye yardımında bulunduğu Çetin için çadırda özel bir alanda oluşturdu.Çetin ise jandarma ekiplerinin yakın ilgisine jest ve mimikleriyle karşılık verdi.Baba Ramazan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde evlerinin büyük hasar gördüğünü ve yaşanılamayacak hale geldiğini belirterek, kendilerine destek olan jandarma ekibine ve diğer görevlilere teşekkür etti.Anne Dursun Çetin ise deprem anında çok korktuğunu ifade ederek, "Üç çocuğum var ve hamileyim. Eşim ve çocuklarımla birlikte çadırda yaşamaya başladık. En büyük oğlum Ercan yatağa bağımlı halde yaşamını sürdürüyor. Ne yürüyebiliyor ne de konuşabiliyor. Oğlum sadece sıvı tüketip ilaç içerek yaşamını sürdürüyor. Çadırda askerlerin desteğiyle kendisine özel bir yer yaptık." dedi.
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