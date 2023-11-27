Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 27 Kasım Pazartesi günü AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte 27 Kasım 2023 son dakika deprem haberleri...