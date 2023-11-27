Adıyaman'da deprem! İşte 27 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 27 Kasım Pazartesi günü için yayınlandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 27 Kasım sabahının ilk saatlerinde Adıyaman Sincik'te deprem oldu. İşte 27 Kasım 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 27 Kasım Pazartesi günü AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte 27 Kasım 2023 son dakika deprem haberleri...
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ADIYAMAN'DA DEPREM OLDU
AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 05:51'de Adyaman Sincik'te 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
AFAD verilerine göre 27 Kasım Pazartesi günü saat 02:02'de Kahramanmaraş Pazarcıkta 2.4 ve saat 02:35'te Kahramanmaraş Göksun'da 2.3 büyüklüğünde depremler deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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