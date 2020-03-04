AA

Adıyaman'da denetimli serbestlik yükümlüleri şehit mezarlarının bakım ve onarımını yaptı



Adıyaman'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce kamu hizmeti tedbiri uygulanan yükümlüler, şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmasını yaptı.

Denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalıştırılan 10 yükümlü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü öncesi Adıyaman Yeni Mezarlığı içerisinde bulunan şehitlikteki kabirlerin bakımını gerçekleştirdi.

Şehitlikteki mezarları temizleyen yükümlüler, ağaç ve mezarlıktaki bordür taşlarının badanasını yaptı.

Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmanın sürekli olacağını belirterek, "Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzde infazı gerçekleştirilen yükümlülerimizce şehitliğimizde bakım ve onarım çalışmalarımız gerçekleştirilmiştir. Şehitliğe yaptığımız bu çalışmalar bizler için onur verici bir davranıştır. Emeği geçen yükümlü kardeşlerimize teşekkür ederim." dedi.

Yükümlüler ise yaptıkları çalışmalardan mutlu olduklarını kaydetti.

- Çocuklardan şehitliğe ziyaret

Bu arada Şehit Engin Tilbaç Anaokulu öğrencileri, şehitliği ziyaret etti. Öğrenciler, şehitlikte dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Öğrenciler daha sonra İl Müftüsü Mehmet Taşçı'yı makamında ziyaret edip bir süre sohbet etti.