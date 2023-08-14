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        Haberler Gündem Çevre Adıyaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Adıyaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Adıyaman Gerger'de sarp arazide çıkan orman yangını, ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 02:03
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        Adıyaman'daki orman yangını kontrol altında
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        Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Cevizpınar köyü Sengeto mezrasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

        Bölgenin sarp arazi yapısı, ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. Yangın, köylülerinde de desteğiyle kontrol altına alındı.

        Gerger Kaymakamı Ömer Saygılı, "Şu an için itfaiye, orman müdürlüğü ve jandarma ekiplerimiz tarafından söndürme ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Köyün yerleşim birimine yakın bir yerde yangın durdurulmuş vaziyette. Aynı şekilde mezraya yakın bir kesimde de yangın kontrol altına alınmış durumda" dedi.

        Köy halkının da yangına müdahale ettiğini aktaran Saygılı, "Yaklaşık 150 köylü, 45 köy korucusu, 45 jandarma personeli, 4 arazöz, 2 itfaiye aracımız, 5 orman müdahale aracımız, Pütürge, Gerger ve Kahta ilçelerinin orman işletme ekipleri tarafından çalışmalarımız yürütülüyor" diye konuştu.

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        #Adıyaman
        #Gerger
        #haberler
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