Adıyaman'da cenaze işlemleri sırasında akrabalar arasında kavga: 6 yaralı

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Tedavi gördüğü Kahta Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Kamile Kutlu'nun (58) defin işlemleri sırasında akraba olan kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda 6 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı, biber gazı kullandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis, kavgaya karıştığı iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüphelilerden birinin üstünde tabanca ele geçirildi.Cenazenin ilçe merkezinde defnedileceği, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve ilçenin ileri gelenlerinin aileleri barıştırmak için ara buluculuk yaptığı öğrenildi.