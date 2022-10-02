Çatıda oynayan iki arkadaş elektrik akımına kapıldı

DHA

Olay, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan Orhan G.´e ait olan 2 katlı evin çatı katında meydana geldi.

Çatıda oynayan Hasan F., eve yakın olan yüksek gelirim hattına kapıldı. Arkadaşının elektrik akımına kapıldığı gören Ahmet S. de yardım etmeye çalışırken, akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından 2 arkadaş ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hasan ve Ahmet tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.