Adıyaman'da bir kişi, tartıştığı ağabeyini bıçakla yaraladı.

Sıratut Mahallesi'nde Yunus Y. ve ağabeyi Halit Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Yunus Y, ağabeyi Halit Y'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Halit Y'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.