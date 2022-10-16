Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Ulucami Mahallesi'nde iki kişi arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan R.B. çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmada şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.