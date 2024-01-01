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        Haberler Gündem Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Güncel haberler

        Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

        Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 20:41 Güncelleme: 01.01.2024 - 20:41
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        Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü
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        Sümerevler Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında Mehmet D. ile Ramazan Karataş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet D. bıçakla Karataş'ı ağır yaraladı.

        İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Zanlı gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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