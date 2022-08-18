Balkondan düşen kişi yaralandı

Adıyaman'da evinin balkonundan düşen kişi ağır yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2'inci katındaki evinin balkonunda oturan Hikmet Oktay (50) dengesini kaybetmesi sonucu zemine düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.