Adıyaman'da bağ evleri mühürlendi

Adıyaman'da yapım aşamasındaki bağ evleri mühürlendi
Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerin yapıldığı belirtilen bağ evlerinin inşaatları mühürlendi
Giriş: 08.10.2024 - 15:21 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:21
Adıyaman merkez ile Gölbaşı karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında birinci sınıf tarım arazilerine yapılan bağ evlerinin yapımı, İl Genel Meclisi'nin aldığı karar ile durduruldu.
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede yapımı süren 2 bağ evinindeki çalışmalar durdurularak inşaat alanı mühürlendi.
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