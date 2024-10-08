Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Adıyaman'da bağ evleri mühürlendi | Son dakika haberleri

        Adıyaman'da yapım aşamasındaki bağ evleri mühürlendi

        Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerin yapıldığı belirtilen bağ evlerinin inşaatları mühürlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:21 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da bağ evleri mühürlendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adıyaman merkez ile Gölbaşı karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında birinci sınıf tarım arazilerine yapılan bağ evlerinin yapımı, İl Genel Meclisi'nin aldığı karar ile durduruldu.

        Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede yapımı süren 2 bağ evinindeki çalışmalar durdurularak inşaat alanı mühürlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Adıyaman Haberleri
        #tarım arazisi
        #hobi bahçesi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM'de İsrail kapalı oturumu başladı
        TBMM'de İsrail kapalı oturumu başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        Recai Kutan'a son görev
        Recai Kutan'a son görev
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Habertürk Anasayfa