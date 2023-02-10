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Adıyaman'da alışveriş merkezi alev alev yandı

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerden olan Adıyaman'daki bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Kundaklanma iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

Giriş: 10.02.2023 - 07:17 | Güncelleme: ABONE OL
Adıyaman'da alışveriş merkezinde yangın paniği
Adıyaman'da alışveriş merkezinde yangın paniği
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İHA

Adıyaman'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesi'nde yer alan alışveriş merkezinin birinci ve ikinci katında yer alan iki mağazada yangın çıktı.

Alışveriş merkezi çalışanları yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti. Çalışanların müdahalesi yeteriz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

YANGINA DEPREM ENKAZLARINDA ÇALIŞAN EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İHA'nın haberine göre; depremden dolayı yıkılan bina enkazlarında çalışan itfaiye ekipleri, yangın yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda alevler alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda her iki mağaza kullanılamaz hale geldi.

KUNDAKLAMA İDDİASI

Kundaklandığı iddiası sonucu yandığı düşünülen her iki mağazada polis ekiplerince incelemelerde bulunuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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