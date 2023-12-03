Adıyaman'da aileler arasında çıkan bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 03.12.2023 - 00:09 Güncelleme: 03.12.2023 - 00:09
Kargalı köyünde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 8 kişi aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Güvenlik güçleri olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.