İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.