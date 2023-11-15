Adıyaman'da 3,4 büyüklüğünde deprem

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 23.24'te merkez üssü Gölbaşı ilçesi olan 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA'nın haberine göre; yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.