Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

AA'nın haberine göre karar doğrultusunda son 2 günde farklı mahallelerdeki 166 evde karantina uygulaması başlatıldı.

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