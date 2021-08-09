Adıyaman'da 122 eve karantina

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 122 ev karantinaya alındı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!