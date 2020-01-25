DHA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen Sivrice merkezli depremden sonra Adalet Bakanlığı bünyesinde bir kriz merkezi oluşturulduğu belirtildi.



Deprem bölgesindeki adliye ve ceza infaz kurumlarında uzmanlar eşliğinde detaylı inceleme yapıldığı belirtilerek, "İncelenen bina ve kurumlarımızda küçük çaplı hasarlar görülmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklu tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş´taki cezaevlerine nakledilmeye başlanmıştır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.