Adını Feriha Koydum'un Halil'iydi! Ufuk Tan Altunkaya yıllar sonra ortaya çıktı!
Bir döneme damga vurmuş dizilerden biri olan Adını Feriha Koydum'Da Feriha'nın platonik aşığı Halil karakterini canlandıran Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali ortaya çıktı. Tanınan ismi görenler şaşırdı.
- 1
Çağatay Ulusoy, Hazal Kaya, Vahide Perçin, Ceyda Ateş gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisinde Halil karakterini canlandıran Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali gündem oldu.
- 2
Halil karakterinin 'Feriyanım', 'Güler yüzlü Feriyam', 'Kelebekleri severim Allah'ın güzel mahlukatları' gibi replikleriyle hafızalara kazınan Ufuk Tan Altunkaya bir süredir ekranlarda görünmüyordu.
- 3
1984 doğumlu Ufuk Tan Altunkaya, 2013'te Fatih, 2017'de Biz Size Döneriz, 2013'te Beni Böyle Sev isimli yapımlarda boy gösterdi.
-
- 4
Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nde eğitmenlik yapan isim şimdilerde kamera önünde değil sahnelerde olmayı tercih ediyor.
- 5
İşte Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali...
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10