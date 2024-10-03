Adımlarınızdaki gizli ipuçları! Yürüyüşünüz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
Yürüme hızınız, yaşlanma sürecinde sağlığınız hakkında önemli ipuçları verebilir. Kas kaybı ve sinir hücrelerindeki azalmalar, yaş ilerledikçe yürüyüşünüzü etkileyerek nörolojik hastalıkların erken belirtilerini gösterebilir. Özellikle 45 yaşından sonraki yürüme hızı, ilerleyen yıllarda fiziksel ve zihinsel sağlığınızın güçlü bir göstergesidir.
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Yürümek, bedenin farklı bölgelerindeki kaslar ile beyin arasında karmaşık bir iletişim gerektirir. Sıradan bir eylem gibi görünen yürüyüş aslında sağlık durumunuz ve yaşlanma süreciniz hakkında ipuçları verebilir. Araştırmalara göre, 45 yaşındaki yürüme hızınız ilerleyen yıllarda fiziksel ve zihinsel sağlığınızı tahmin edebiliyor.
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Vücut yaşlandıkça kaslar kütle, güç ve kalite kaybeder. Bu sürece sarkopeni denir ve kırklı yaşlarınızda başlar. Bunun yanında sinir sistemi de "atrofi"ye uğrar, yani vücudun her yerindeki sinirler daha az verimli çalışır ve sinir sayıları azalır.
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"EĞER 90 YAŞINA KADAR YAŞARSANIZ BEYNİNİZ 150 GR DOKU KAYBETMİŞ OLACAKTIR"
20-60 yaşları arasında her yıl nöronlarınızın yüzde 0,1'ini kaybettiğiniz, bundan sonra ise kaybın hızlandığı düşünülüyor. Eğer 90 yaşına kadar yaşarsanız, beyniniz 50 yaşındaki ağırlığına kıyasla 150 gr doku kaybetmiş olacaktır.
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"45 YAŞINDAKİ YÜRÜYÜŞ HIZINIZ İLERLEYEN DÖNEMLERİNİZİN GÖSTERGESİ"
Çalışmalar, 45 yaşındaki yürüme hızınızın, hayatınızın ilerleyen dönemlerinde fiziksel ve ruhsal sağlığınızın güçlü bir göstergesi olduğunu göstermiştir. 60 yaşına geldiğinizde yürüme hızınızda gözle görülür bir düşüş olur.
Yürüyüş hızınızda ve akıcılığınızda azalma, Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların erken bir göstergesi olabilir. Parkinson, beynin kas-iskelet sistemine olan mesajlarını etkiler ve kişinin yürüyüşünün daha yavaş, daha az simetrik ve daha sendeleyici olmasına neden olur. Bu, hastalığın erken evrelerinde fark edilebilir olsa da belirsiz olabilir.
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Bilişsel gerilemeyle, yürürken adım uzunluğu önemli ölçüde kısalır. Bir adımın tamamlanması için gereken süre artar. Yürümenin karmaşık görevi aynı zamanda kendi ayaklarımıza takılıp düşmemizi engellemek için tasarlanmıştır. Kaval kemiğinin ön tarafındaki kaslar, ayak öne doğru sallanırken onu yukarı çekmek için tasarlanmıştır. Bazı kişilerde bu başarısız olmaya başlar ve takılıp düşerler.
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ATARDAMARLARIN DARALMASI
Yürürken kalça kaslarınızda, bacağınızın arkasında ve hatta baldırınızda ağrı hissediyorsanız ve hareket etmeyi bıraktığınızda bu ağrı ortadan kalkıyorsa, periferik arter hastalığınız olabilir.
Hareket etmeye veya dinlenmeye göre ağrının varlığı ve ardından yokluğuna topallama denir. Bu, bacaklarınıza kan sağlayan atardamarların daralması nedeniyle olur. Yürüdüğünüzde, bacaklardaki kaslardan oksijene olan talep artar.
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Daralma sonucunda bacaklara akan atardamar kanı oksijen ihtiyacını karşılayamaz ve kaslar anaerobik (oksijensiz) hale gelerek laktik asit salınımına neden olur. Laktik asit kramp hissine neden olur.
Ancak hareket etmeyi bıraktığınızda kasların oksijene ihtiyacı minimuma iner ve bu nedenle ağrı kaybolur. Periferik arter hastalığı için risk faktörleri arasında sigara içmek, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve diyabet bulunur. Ailede vasküler hastalık öyküsü olması da bir risk faktörüdür.
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B12 EKSİKLİĞİ
Denge sorunlarıyla birlikte sendeleyerek yürüme genellikle aşırı alkol tüketimiyle ilişkilendirilir. Ancak aynı zamanda B12 vitamini eksikliğinin de belirtisi olabilir. Erişkinlerde belirtilerin ortaya çıkması aylar, hatta yıllar alırken, çocuklarda sinir sisteminin olgunlaşması ve B12 vitamininin sinir sistemini hastalıklardan korumadaki kilit rolü nedeniyle çok daha kısa sürede ortaya çıkabiliyor.
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Neyse ki, B12 vitamini eksikliğini enjeksiyonlarla tedavi etmek nispeten basittir ve çoğu durumda iyi tolere edilir. Bazı durumlarda, diyete B12 açısından zengin yiyecekler eklemek (et, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi) semptomları ortadan kaldırmak için yeterli olabilir.
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İÇ KULAK SORUNLARI
Labirentit gibi iç kulak sorunları, denge ve yürüyüşle ilgili sorunların kısa vadeli bir nedeni olabilir. Genellikle tedavi olmaksızın kendiliğinden çözülürler.
İç kulak enfeksiyonu, kulağın o kısmındaki sıvının anormal hareketine neden olur ve bu da kulaktan beyne giden sinir sinyallerinin yorumlanmasını zorlaştırır. Bu, vücudun bu bilgiyi görsel ve konumsal bilgiyle tam olarak bütünleştirememesine neden olur.
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Yaşlanmayla birlikte, yürümek kaçınılmaz olarak daha zahmetli hale gelir. Ancak, sendeleme ve düşmede artışlar fark ederseniz veya kısa bir süre içinde yürümek daha da zorlaştıysa bu konuda doktorunuzu görmenizde fayda var.
Kaynak: Adam Taylor, Profesör ve Klinik Anatomi Öğrenme Merkezi Müdürü, Lancaster Üniversitesi