Gün içinde atılan adımlar iyiliğe dönüşüyor. Boyner, adımları bağışa dönüştüren ilk sağlık uygulaması Help Steps ile yeni bir proje hayata geçiriyor.

Help Steps uygulaması üzerinden yürütülecek proje kapsamında Boyner, kullanıcıların adımlarını ikiye katlıyor. Böylece sivil toplum kuruluşlarına iki kat değerli olarak bağışa dönüşüyor.

CEP TELEFONLARINA ÜCRETSİZ İNDİRİLEBİLİYOR

Cep telefonlarına Help Steps uygulamasını ücretsiz olarak indiren herkesin dahil olabileceği proje kapsamında kullanıcılar, her günün sonunda o gün attıkları adımları bağışa dönüştürürken, “Boyner ile adımlarını ikiye katla” seçeneğini işaretleyerek bağışlarını Boyner desteğiyle iki kat değerli hale getirebiliyor. Atılan her adıma karşılık bağışlar, Help Steps uygulamasında yer alan 34 sivil toplum kuruluşunun yanı sıra “Askıda İyilik” projesine de aktarılabilecek.

200 MİLYAR ADIM ATILDI

Help Steps Kurucu Ortağı Gözde Venedik ise Help Steps'in 1,6 milyon kullanıcısı olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar 10 bin kez dünya turuna denk gelen 200 milyar adım atıldı ve geliri sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve bireysel yararlanıcılara bağışlandı. Farkındalığı artırmaktan, perakende dünyasındaki çalışanların ve müşterilerin de adımlarını iyiliğe dönüştürmekten mutluluk duyuyoruz. Bir adımın bile önemli olduğu bu projede herkesi sadece yürüyerek bu iyiliğe ortak olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, İyiliği yaymak için kolektif hareket etmenin önemini vurgulayarak, “Beş binin üzerinde çalışanımız ve müşterilerimiz başta olmak üzere herkesi iyilik için bir araya getiriyor, bu kez iyiliğe aktif yaşamı da ekliyoruz. Her zaman odağımızda olan iyilik ve iyiliği yaymak bugün olduğu gibi yarın da vazgeçilmezimiz olacak. Help Steps ile hayata geçirdiğimiz proje ile herkesi aktif yaşama davet ederken aynı zamanda toplumsal bir fayda yaratmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Aktif yaşamın sağlık için önemini biliyor, sorumlu bir marka olarak aktif yaşamla ilgili farkındalık yaratan projeler üretiyoruz. Tam da bu noktada sağlık ve sağduyu uygulaması olan Help Steps ile bir iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

DSÖ HAFTADA 5 GÜN EN AZ 30 DAKİKALIK FİZİKSEL AKTİVİTE ÖNERİYOR

İyi yaş almak ve iyi yaşam hali konusunda güçlü bir bilinç oluştuğunu bildiren Koçoğlu, şunları kaydetti: “Dünya Sağlık Örgütü haftada 5 gün en az 30 dakikalık fiziksel aktivite öneriyor. Pek çok araştırma, yürümenin sağlığımıza doğrudan etkilerini kanıtlamış durumda. Ayrıca dünyamızın geleceği için motorlu taşıt kullanmak yerine yürümenin karbon emisyonu açısından ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Kurumların ve bireylerin hassasiyetiyle pek çok şey değişebilir. Daha çok yürümeyi seçtiğimizde kazanan çevre, sağlığımız en önemlisi de destek verilen sivil toplum kuruluşları olacak. Bu noktada kendi sağlığımız, dünyanın geleceği ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü iyilik hareketleri için herkesi Help Steps’le adım atmaya çağırıyor ve adımlarınız Boyner ile 2 kat değerli diyoruz.”

Koçoğlu, Helps Steps ile yaptıkları iş birliğinin bir tarafta sağlık, bir diğer tarafta ise toplumsal fayda ve farkındalık sağlamasıyla dikkat çektiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Bu proje ile kullanıcılar adımlarını ikiye katlayacak. Katlanan bu adımlar sivil toplum kuruluşlarına ya da Askıda İyilik projemize 2 kat değerli olarak bağışa dönüşecek. Helps Steps, sağlıklı yaşama yönlendirirken bu hedefi bağış motivasyonuyla da destekleyen anlamlı bir sistem ve her adımında iyilik barındırıyor. Bu açıdan “iyilik” odağımız ve “iyiliği yaymak” misyonumuzla çok örtüşüyor. Çalışanlarımızın da dahil olduğu projede herkesi adımlarını iyilikle ikiye katlamaya davet ediyoruz. Sağlıklı ve iyi yaşamın temel kaynağı olan aktif yaşam bizim için olmazsa olmaz. Bunun yanı sıra, “İyiliği yaymak” üzerine kurguladığımız tüm işlerimizde, insanların, dünyanın ve beraber yaşadığımız tüm canlıların iyi olma halini gözetiyoruz."

“Askıda İyilik” projesi hakkında bilgi veren Koçoğlu, "Sıklıkla yenilenen koleksiyonlar, yeni markalar, değişen mağaza konseptleri görebilirsiniz ama modasının geçmediği tek şey “İyilik”. Bu alanda hayata geçirdiğimiz projelerden biri de “Askıda İyilik”. Müşterilerimiz mağazalarımızda ve web sitemizde 75 TL’ye satışa sunulan “Askıda İyilik” paketlerinden satın alarak daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmamıza destek oluyor. Her bir “Askıda İyilik” paketi için müşterilerimiz kadar biz de katkıda bulunuyor ve hazırladığımız giyim paketlerini Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Projenin başlangıcı olan 2016 yılından bu yana 50 binin üzerinde iyilik paketi ile ihtiyaç sahiplerine giyim desteği sağladık. Askıda İyilik projemiz aynı zamanda Help Steps uygulamasında “Kampanyalar” kısmında da bulunuyor. Kullanıcılar gün içinde attıkları adımlarını ikiye katlayarak “Askıda İyilik” projemize destek olabilirler" dedi.

10.000 ADIM ATAN KİŞİ, 20.000 ADIM ATMIŞ SAYILACAK

Koçoğlu, cep telefonlarına Help Steps uygulamasını ücretsiz olarak indiren herkesin dahil olabileceği proje kapsamında kullanıcıların, her günün sonunda o gün attıkları adımları bağışa dönüştürebileceğini kaydederek, şunları söyledi: "Help Steps ile hayata geçirdiğimiz ve 2 ay sürecek iş birliğimiz süresince ise kullanıcılar uygulamada biriken adımlarını, tam iki katı olarak dönüştürecek. Örneğin 10.000 adım atmış bir kullanıcı bizimle beraber 20.000 adım atmış sayılacak. Help Steps iş birliğimizde kullanıcılar dönüşen bu adımlarını sistemde yer alan 34 sivil toplum kuruluşuna veya Askıda İyilik projemize bağışlayabiliyor. Böylece çok daha fazla kişi ”iyilik”le buluşacak diyebiliriz."