Diyanet ile Cuma namazı kılınışı araştırmaları hız kazandı. 20 Ekim Cuma günü binlerce Müslüman farz ibadetini cemaatle eda etmek için camilere akın edecek. Namazını hakkıyla eda etmek isteyenler "Cuma namazı nasıl kılınır, farz mıdır ve kaç rekat?" sorusuna yanıt arıyor. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat olarak kılınıyor. İşte 20 Ekim 2023 Diyanet ile Cuma namazı kılınışı...