Cuma namazı kılınışı, Nisan ayının son cumasında camilere akın edecek Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat olarak kılınıyor. Bulunduğu ilin Cuma namazı saatine göre camilere gidecek olanlar "Cuma namazı nasıl kılınır, farz mıdır ve kaç rekattır?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı...