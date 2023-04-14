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CUMA NAMAZI KILINIŞI | Cuma namazı nasıl kılınır, farz mıdır ve kaç rekattır? Diyanet adım adım Cuma namazı nasıl kılınır ve okunacak dualar neler?

Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı

Cuma namazı kılınışı, farz ibadetini hakkıyla eda etmek isteyen binlerce Müslüman'ın gündeminde yer alıyor. Cuma namazı iki rekat farz ve sekiz rekat sünnet olacak şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan saatlerde kılınıyor. İşte, adım adım Cuma namazı kılınışı, okuncak dualar...

Giriş: 14.04.2023 - 08:31 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cuma namazı kılınışı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden takip ediliyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye'nin 81 ilinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen saatlerde eda edilecek olan Cuma namazı 4 rekat sünnet, 2 rekat farz ve farzdan sonra 4 sünnet şeklinde kılınıyor. Müslümanların bayramı olarak nitelendirilen Cuma gününde camide cemaatle namaz kılmak isteyen binlerce vatandaş Cuma namazı kılınışını araştırıyor. İşte, Diaynet ile il il Cuma namazı kılınışı...

  • CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

    Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

  • CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

    *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

    *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

  • *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

  • *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

    *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

    *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

  • *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

  • *Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

  • Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:

    Sübhaneke, 

    Ettehiyyatü, 

    Allahümme Salli, 

  • Allahümme Barik, 

    Rabbena Atina, 

    Rabbenağfirli 

    Fatiha, 

    Tebbet, 

    İhlas, 

    Felak, 

    Nas sureleri.

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