Adilcevaz'a sulama göleti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılacak sulama göletinin temeli atıldı. Kaleboyu Mahallesi'nde 20 bin hektar alan üzerine kurulacak gölet, 300 bin metreküp su depolama hacmine sahip olacak.

Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, ilçenin yeşil alanları ve doğasıyla öne çıktığını söyledi.

Gölet projesinin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Akbaba, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin büyük bölümü meyve bahçelerini sulamak için şebeke suyunu kullanmak zorunda kalıyordu. Gölet ile bahçe sulama sorununu çözeceğiz, aynı zamanda içme suyu problemimiz ortadan kalkacak. Nisan itibariyle alandaki çalışmalarımızı başlattık. İçme suyu deplase projesiyle borularımızı farklı bir güzergaha taşıdık. Buna ek olarak yüzde 60 oranında yeni boru ve depo çalışması yaptık. İlçemize 30 bin metre ek boru hattı döşedik ve içme suyu sorununu çözdük. Gölet projemizi kasım sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz."