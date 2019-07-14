14 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanı Konukoğlu, Gaziantep'teki hazırlık çalışmalarının ilk etabının tamamlandığını hatırlattı.
Şimdi Topuk Yaylası'nda toplanacaklarını ve hazırlık çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Konukoğlu, "Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Her gün yeni transferlerimiz geliyor. Birkaç eksiğimiz daha var. Onlar da aramıza katılınca tam kadro çalışmalarımıza devam edebileceğiz." diye konuştu.
Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Konukoğlu, şunları kaydetti:
"Biz imzayı atmadan hiçbir transferin adını dile getirmeyeceğiz, açıklamayacağız. Çünkü bazen futbolcu ve menajerle anlaşıyorsunuz, uçağa binmezden 10 dakika önce oyuncu 'vazgeçtim' diyebiliyor. Tüm şartlarda anlaşıp, imzayı atmadan transfer açıklamayacağız. Ama şunu söyleyebilirim, bekleyin yavaş yavaş gelecek transferlerimiz olacak."
KOMBİNE ÇAĞRISI
Adil Sani Konukoğlu, yeni sezon öncesinde taraftara destek çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:
"Ben taraftarımızdan bir an önce kombine biletlerini almalarını istiyorum. Biliyorsunuz ki açıkladığımız kombine biletleri çok ucuz. Sezona başladığımızda bu rakamlarla 3 büyüklerle yapacağımız maçların bilet fiyatından bile ucuz. Neredeyse 1 kombine fiyatına 1 maça gelinebilecek. Bu durum da hem bizi hem de taraftarımızı üzecek. Taraftarımız, kombinesini alsın çünkü bizim en büyük gücümüz taraftar. Oyuncu ne kadar iyi, ne kadar başarılı olursa olsun arkasında güçlü bir taraftar olmazsa o futbolcu evinde kendini yalnız hisseder. Oyuncularımızı, hocamızı, yalnız hissettirmemek için stadı doldurmamız gerek."
Konukoğlu, Gazişehir Gaziantep'in yeni sezonda adından söz ettireceğine inandığını belirterek, "Yeni sezonda dinamik, her zaman akıllı oynayan ve hiçbir zaman yılmayan bir Gazişehir izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!