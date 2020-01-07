Fransız basını duyurdu: Rami...

Gündemine Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'yi alan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor! Stoper bölgesine takviye arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Adil Rami'nin takımdan ayrılmak istediği ortaya çıktı!

Fransa'da yayın yapan RMC Sport, Adil Rami'nin daha fazla oynamak istediğini, bu doğrultuda da Fenerbahçe yönetimiyle bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bu sezon sadece 4 maçta forma giyen Rami'nin kısa sürede Fenerbahçe'den ayrılacağını ve sarı-lacivertlilerin Rami'nin yerini Falette ile dolduracağını belirtti.